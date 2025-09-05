Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

V SLOVO

Pohodnica, ki se je včeraj smrtno ponesrečila na zahtevni planinski poti, je bila 48-letna Irena Heric.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto

B. K. P.
05.09.2025 ob 13:21
05.09.2025 ob 13:22
B. K. P.
05.09.2025 ob 13:21
05.09.2025 ob 13:22

Pisali smo, da je včeraj 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico, iz smeri Vršiča proti Jalovcu, padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla. 

Za tragično preminulo žalujejo mnogi, ki so jo poznali, tudi župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in državni svetnik David Klobasa. S pokojno sta si bila očitno zelo blizu, Klobasa ji je na družabnem omrežju namenil srce parajoč zapis, v katerem se je od nje poslovil.

»Draga Irena Heric, težko je doumeti, da te ni več med nami. Tvoje življenje je bilo stkano iz veselja, ljubezni in svobode, ki so jo vedno iskala,« je začel zapis eden najbolj priljubljenih slovenskih županov. 

In nadaljeval: »Gore so bile tvoj mir, tvoj opomin in tvoja strast. Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si žal našla tudi konec svoje poti. Toda tvoj odhod ni le izguba, je tudi opomin. Opomin, da živimo, kot si živela ti: iskreno, polno, z nasmehom in s pogumom. Ostajaš med nami kot svetel zgled kot spomin, ki nas uči, da se življenje živi z veliko začetnico. Naj ti večnost prinese tisti mir, ki si ga iskala v višavah. Mi pa bomo tvojo svetlobo nosili naprej. Slava ti.«  

Klobasa je svojcem pokojne Irene, ki je ta svet zapustila veliko prezgodaj, izrekel sožalje, enako je storilo na desetine drugih, ki se jih je njegov zapis globoko dotaknil. 

Poslavljajo se tudi kolegi gasilci

Od Irene so se poslovili tudi njeni kolegi iz gasilskih vrst. »V objemu gora si našla svobodo, v njihovi moči pa tragično usodo. Sporočamo žalostno vest, da je tragično preminula naša zvesta in pozitivna članica, Irena Heric. V naših srcih bo zmeraj ostala takšna, kot je bila – vesela, pozitivna, ljubeča in polna Življenja z veliko začetnico. Slava ji,« so zapisali člani PGD Sveta Trojica.

