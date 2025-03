Župan in viničar obrezala trto

Rez trte je prvo in najpomembnejše opravilo v vinogradu, in če to opravimo, kot je treba, bo tudi bogata letina, kleti pa polne kakovostne kapljice. Podobno kot marsikje po Sloveniji, kjer imajo potomko trte z mariborskega Lenta, kjer že več kot 450 let rujno kapljico ponuja žametna črnina, so tudi v Apačah svečano obrezali štiri njihove najpomembnejše vinske trte.

Na prizorišču je bilo veselo. Skrbnik štiriperesne detelje, apaški župan, dr. Andrej Steyer, in viničar Danilo Steyer, znani domači vinogradnik, sta v družbi vinskih vitezov, vinogradnikov, krajanov, ljubiteljev dobre kapljice vse štiri trte obrezala, jeseni se obeta vsaj 100 litrov odlične kapljice, seveda če bo trti vreme naklonjeno.

Steyerjeva, Andrej in Danilo, sta dobila priznanji.

Rez trte je prvo in najpomembnejše opravilo v vinogradu.

Na to so opozarjali vsi govorci (apaški župan, viničar, predstavnika obeh viteških redov, evropskega in slovenskega, in Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric), ki upajo, da se ne bi ponovilo predlansko leto, ko so vremenske ujme uničile do 80 odstotkov pridelka. Po simbolično opravljeni županovi rezi, glavnino je pred tem opravil viničar Danilo, pa so ob pokušini kulinaričnih dobrot v bližnjem gostišču z lanskimi vini nazdravili dobri letošnji letini.

Dodajmo tudi, da sta predstavnika Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Stanko Kaučič in Jaka Zorko predala priznanje, zahvalnico za dobro delovanje ob 30-letnici obstoja omenjenega društva, to deluje na območju občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici, županu Andreju Steyerju ter nekdanjemu predsedniku društva Danilu Steyerju.