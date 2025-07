Župan grozi z odstopom zaradi sporov o vetrnicah

V haloški občini Žetale duhove še vedno burijo načrti Dravskih elektrarn Maribor (DEM) za postavitev vetrnih elektrarn na območju Žetal in Rogatca.

Zaradi očitkov civilne iniciative je župan Anton Butolen že pred časom napovedal odstop, zdaj pa je občane obvestil, da namerava to storiti še to poletje. Butolen, ki je na čelu majhne občine s 1300 prebivalci že sedmi mandat, je v pismu prejšnji teden najavil, da bo odstopil 31. avgusta. Ob tem je poudaril, da ni naredil ničesar, zaradi česar bi moral odstopiti, a da ne želi biti župan v občini, ki je povsem razdvojena, »v katero občani vodijo občane drugih občin na proteste in v kateri imajo laži in manipulacije prednost pred dejstvi«.

Zatrdil je, da bo županski položaj zapustil v dobrem stanju, saj bo občina konec julija odplačala vse kredite, tako da bodo po njegovih navedbah Žetale ena od zgolj sedmih od 212 občin v Sloveniji brez vsakega dolga. Ob tem je odobrenih že približno dva milijona evrov za različne projekte, je dodal.

Ohranil bom nevtralno držo

Glede vetrnih elektrarn je župan znova zatrdil, da bo ohranil nevtralno držo, ker bi se projekt, če bo do realizacije sploh prišlo, v kar sam dvomi, zgodil šele čez nekaj let. Dodal je, da mora kot župan zastopati vse občane, občina pa da nima možnosti zaustaviti sprejetja državnega prostorskega načrta, zato da so vsi »dramatični« sklepi občinskega sveta praktično brezpredmetni, lahko pa občini škodijo.

Želja in pričakovanja civilne iniciative, da lahko občina z enim sklepom zaustavi projekt, so po besedah Butolna neizvedljivi.

Ker pa predstavnik civilne iniciative Roman Medved poudarja, da občina »mora in lahko« ukrepa, ga je župan javno pozval, naj prevzame odgovornost in na nadomestnih volitvah kandidira za župana. Če ima 700 podpornikov, ki jih omenja v javnosti, izvolitev po mnenju aktualnega župana ne bo vprašljiva.

V Civilni iniciativi proti VE Rogatec - Žetale so v odzivu na Butolnovo pismo izrazili zgroženost, da je župan svoj odstop pripisal delovanju civilne iniciative. Kot so zatrdili, delujejo izključno z enim namenom – da zaščitijo okolje, naravo in zdravje ljudi pred nepopravljivimi posledicami industrijskih projektov. Ne strinjajo se z županovimi obtožbami, da naj bi rušili občino.

Nasprotno – borijo se za resnico, preglednost, spoštovanje zakonodaje in predvsem za vključevanje prebivalcev v ključne odločitve, so dejali. Če je občina razdvojena, je to posledica ignoriranja glasu ljudi, ne pa delovanja civilne iniciative, so zatrdili. Nedopustno je zato po njihovem, da jih označujejo kot tiste, ki širijo laži in ogrožajo investicije, medtem ko konkretnih vprašanj, strokovnih mnenj in legitimne zaskrbljenosti ne jemljejo resno. Izpostavljanje posameznega predstavnika civilne iniciative na način, kot je v pismu občanom storil župan, pa je po njihovem mnenju žaljivo.