Predvolilni čas je tudi čas težkih besed, ki včasih tako bolijo, da se tisti, ki so jih izrekli, znajdejo celo pred roko pravice. Tako se je pred slabimi štirimi leti opralo veliko umazanega perila tudi v občini Šentjernej, kjer sta si v drugem krogu stala nasproti dva prekaljena politika: Franc Hudoklin, ki je občino vodil kar pet mandatov, in uspešen gospodarstvenik Radko Luzar, ki se je leta 2018 podal v boj za drugi županski mandat. V drugem krogu volitev so soočenje obeh kandidatov za župana pripravili na lokalnem radiu, udeležil se ga je le Hudoklin. Ta je v eter obžaloval, da se ga ni ...