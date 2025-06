Župan David Klobasa pijan sedel za volan, nato pa napisal čustveno objavo

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavil osebno sporočilo, v katerem je občanom razkril, da je zaradi »osebne napake« začasno ostal brez vozniškega dovoljenja.

Ob tem je zapisal, da ga bo do nadaljnjega vozil šofer, sam pa ostaja stoodstotno predan delu, »le da zdaj z več notranje discipline.«

»Nisem ponosen na to. Obžalujem. A to sprejemam,« je zapisal Klobasa v čustveno obarvanem nagovoru, kjer priznava napako in poziva k razumevanju: »Kot javna oseba sem se znašel v položaju, ko je najlažje molčati. A verjamem, da je prav zdaj čas za iskrenost, za to, da rečem: sem samo človek. In kot vsak človek, včasih naredim napako. Ključno je, kaj naredimo po tem. Zato sem danes tukaj. Ne kot politik, ki se opravičuje.«

Poudaril je, da ne beži pred odgovornostjo: »Sem samo človek. In kot vsak človek, včasih naredim napako. Ključno je, kaj naredimo po tem.«

Klobasa kljub javnemu priznanju pa menda ni razkril celotnega ozadja dogodka, kot piše Večer. Klobasa naj bi poleg vozniškega dovoljenja ostal tudi brez osebnega avtomobila, a to je zamolčal.

David Klobasa, župan Svete Trojice, v družbi Kim Božič, Ane Ranc in Doroteje Premužič. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

36-letni David Klobasa je eden izmed mlajših županov v severovzhodnem delu države in je član Nove Slovenije. Bil je tudi podjetnik in član tudi fantovske glasbene skupine Casanova. Aktiven je tudi na družbenih omrežjih, kjer lahko opazimo, da se rad zabava in pogosto obiskuje družabne dogodke. Med drugim je dober prijatelj vizažistke in podjetnice Doroteje Premužič.