Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije v Trstu brez podpisa skupne izjave

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi di Maio na današnjem srečanju v Trstu, na katerem so govorili o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu, niso podpisali tristranske izjave. Logar je po srečanju povedal, da so izjavo uskladili, niso pa je podpisali.



Kot poroča Primorski dnevnik, se je srečanje v Trstu zaključilo po dobri uri. Pred novinarje je stopil samo vodja slovenske diplomacije, ki je dejal, da so ministri uskladili skupno izjavo, niso pa je podpisali.



Ključno sporočilo izjave je po Logarjevih besedah »skupno sodelovanje pri upravljanju Jadrana«. Sledilo bo še eno tristransko srečanje »na ekspertni ravni«, je napovedal po navedbah Primorskega dnevnika.