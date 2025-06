Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v Iran, Izrael in Jordanijo

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja v Iran, Izrael in Jordanijo, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Iranu, svetujejo, naj zapustijo državo, tistim, ki so v Jordaniji ali Izraelu, pa najvišjo stopnjo previdnosti ter upoštevanje navodil lokalnih varnostnih organov in služb.

»Varnostne razmere na Bližnjem vzhodu so zaostrene in nepredvidljive,« so na omrežju X sporočili pri zunanjem ministrstvu.

Med izraelskim napadom na Džabalijo v severnem Gaznem pasu 13. junija 2025 se dviga oblak dima. FOTO: Bashar Taleb Afp

Zaradi začasnega zaprtja zračnega prostora v Izraelu in Jordaniji svetujejo spremljanje razmer in upoštevanje navodil lokalnih varnostnih organov in služb.

Slovenskim državljanom, ki so že na območju teh dveh držav ali nameravajo tja potovati, priporočajo skrajno previdno ravnanje. Tistim, ki so v Iranu, pa svetujejo, naj državo čim prej zapustijo.

Do svarila ministrstva prihaja po tem, ko je Izrael ponoči izvedel napad na več kot sto jedrskih in vojaških ciljev v Iranu, pri čemer je bilo ubitih več deset ljudi, med njimi prva moža iranskih oboroženih sil. Iran je napovedal, da se bo odločno odzval na izraelske napade, ki se medtem še nadaljujejo.