Zunanja trgovina novembra občutno nad predkoronsko ravnjo

Medletna rast slovenske zunanje trgovine se je novembra lani nadaljevala. Izvoz blaga je bil večji za 24,1 odstotka, uvoz pa za 25,6 odstotka, je objavil statistični urad. Novembrske številke so bile tudi bistveno višje od povprečja predkoronskega 2019. V 11 mesecih skupaj je bil izvoz medletno večji za 19,3 odstotka, uvoz pa za 30 odstotkov.

Slovenska podjetja so tako v lanskem novembru izvozila za 3,70 milijarde evrov blaga, uvozila pa so ga za 4,16 milijarde evrov. Vrednosti sta bili občutno višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2019. Izvoz je bil tako v tej primerjavi vrednostno večji za 32,5 odstotka, uvoz pa za 46,6 odstotka.

Že nekaj časa Slovenija v zunanji trgovini beleži primanjkljaj. Novembra je tako dosegel nekaj manj kot 461 milijonov evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 88,9-odstotna. V zadnjih 10 letih je sicer Slovenija po pojasnilih statistikov v novembru večinoma ustvarila primanjkljaje, a tokratna vrednost je najvišja v tem obdobju.

V članice EU so slovenska podjetja novembra izvozila za 2,53 milijarde evrov, kar je bilo 22,2 odstotka več kot v enakem obdobju 2020. Vrednost uvoza iz držav EU se je ustavila pri 2,63 milijarde evrov, kar je bilo v medletni primerjav za 27,1 odstotka več.

S članicami EU je Slovenija novembra ustvarila 68,4 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 63,1 odstotka vrednosti uvoza. V države zunaj EU so podjetja novembra izvozila za 1,17 milijarde evrov blaga, od tam pa uvozila za 1,54 milijarde evrov. Izvoz je bil medletno večji za 28,4 odstotka, uvoz pa za 23,1 odstotka.

V 11 lanskih mesecih skupaj so slovenska podjetja izvozila za 36,27 milijarde evrov blaga ali za 19,3 odstotka več kot v enakem obdobju 2020. Uvoz je dosegel 38,07 milijarde evrov, kar je 30 odstotkov več kot v 11 mesecih 2020.

Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je dosegel 1,80 milijarde evrov. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil zabeležen v vseh mesecih, razen v prvih treh mesecih leta.

Izvoz v članice EU je bil s 24,16 milijarde evrov medletno večji za 19 odstotkov, izvoz blaga v tretje države pa je narasel za 19,9 odstotka na 12,11 milijarde evrov.

Uvoz iz članic EU je v 11 mesecih dosegel 24,63 milijarde evrov in bil medletno večji za 24,2 odstotka, iz nečlanic EU pa so slovenska podjetja uvozila za 13,44 milijarde evrov ali 42,2 odstotka več kot v 2020.