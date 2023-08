Zunaj 30 stopinj, v Planici pa sneg

Smo sredi zadnjega vročinskega vala in temperature so 30 stopinj presegle tudi v Ratečah, kjer v Nordijskem centru Planica pod posebnim filcem na novo sezono čaka ogromna gomila lanskega snega.

»Skladiščenje snega je proces, v katerem sneg z lastno akumulacijo mraza preprečuje, da bi se stalil,« nam je pojasnil vodja Nordijskega centra Planica Jelko Gros in dodal, da je pomembna debelina snega. »To v praksi pomeni, da ga skladiščimo v gomili, ki je na sredini visoka približno 12 metrov, stranice pa morajo biti čim bolj strme, saj ves sneg, ki ima manj kot dva metra debeline, skopni.« Takšno gomilo so v Planici prekrili s tremi sloji posebnega filca, ki ima v svoji strukturi aluminijasta vlakna in služijo odboju sevanja. S podobnim filcem prekrivajo tudi ledenike in tako preprečujejo njihovo taljenje.

Planica se že pripravlja na zimsko sezono. FOTO: Blaž Račič

Ob normalnih poletnih temperaturah se lahko stopi tretjina skladiščenega snega, a bolj kot visoke temperature pristojne skrbijo padavine, saj filc prepušča vodo. »Kapljice so ob rosenju neškodljive, ob izdatnem dežju pa takšna kapljica, ki ima poleti približno 12 stopinj Celzija, dela škodo na snegu toliko časa, da se ne spremeni v ledeni kristal,« je še razložil Gros. Kapljica prodre do enega metra globine, zato je močno deževje največji sovražnik planiške snežne deponije.

Najbolj gospodarno

Najbolj gospodarno je, da gomilo naredijo iz umetnega snega, za naravnega bi namreč potrebovali več kot 500 ur teptalnega stroja. »Poraba nafte, servis teptalnika in amortizacija so veliko dražji, kot če delamo umetni sneg. Seznanjen sem s podatkom, da na smučišču v Kaunertalu in Kitzbühelu vso zimo odstranjujejo snežne zamete s smučišča v gomilo, ki jo razgrnejo naslednjo jesen. Tako da je mogoče snežno deponijo urediti tudi z naravnim snegom.«

Jelko Gros nam je še pojasnil, da se za ureditev športnih objektov z lanskim snegom odloča čedalje več nordijskih središč po svetu, najbolj znani v naši bližini sta Ruhpolding v Nemčiji in Livigno v Italiji. Snežno deponijo naredijo tudi na Pokljuki, vendar na star način z lesenimi sekanci, o skladiščenju snega pa razmišljajo celo v Mariboru, kjer zadnja leta zaradi pomanjkanja snežne odeje odpovedujejo tekmo alpskih smučark za svetovni pokal. Gregor Lednik, predsednik ASK Branik, nam je razkril, da so pogovori o skladiščenju snega na Mariborskem Pohorju z Marpromom in Mestno občino Maribor že stekli.