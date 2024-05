Žrtvovali so se za državo, ki je še poznali niso (FOTO)

V četrtem letu druge svetovne vojne se je že močno ranjena zver z gradnjo nove vojne industrije v južni Nemčiji in Avstriji ter na drugih zasedenih ozemljih južne Evrope otepala vse pogostejših napadov letalskih zavezniških sil. Bitke so pogosto potekale tudi nad slovenskim ozemljem, predvsem na severozahodnem delu Štajerske.

Zmage brez žrtev ne bi bilo, zrušena letala so postala grobnice vrlih pilotov in članov posadk. V težkih bombnikih pri Andražu nad Polzelo, v Šoštanju in Lokovici, pri Gornjem Gradu, so od pomladi do jeseni leta 1944 umrli številni pripadniki zavezniške vojske, grobove so vzdrževali domačini.

Prapori slovenskih obrambnih združenj

1944.so na naši zemlji umrli številni pripadniki zavezniške vojske.

Padalca z zastavo

Bilo je 24. maja 1944, ko je nemški pilot sestrelil ameriško letečo trdnjavo boeing B-17 pod Goricami blizu Šoštanja, umrli so trije člani posadke. Nemško letalstvo je istega leta, 5. novembra, v Lokovici na območju Paškega vrha sestrelilo britansko letalo Consolidated Liberator boeing B-24, tedaj je življenje izgubilo sedem fantov, članov posadke zavezniškega letalstva.

V spomin na tisti kruti čas je Občina Šoštanj v sodelovanju s Šaleškim aeroklubom, Muzejem usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju in Slovensko vojsko 25. maja na letališču v Lajšah pripravila spominsko slovesnost. Pred tem so ob Koroški cesti 46 v Šoštanju predstavniki obeh zavezniških držav ter minister za obrambo RS Marjan Šarec položili vence v spomin in opomin, da je tudi v tem času treba biti pripravljen na skupno obrambo vseh naših in meja Evropske unije. Ob slovesnosti so odprli razstavo skrbno zbranih podatkov, slikovnega gradiva in najdenih predmetov, delov letal, orožja in opreme posadke padlega bombnika. Muzej usnjarstva na Slovenskem (ki je del Muzeja Velenje) je z avtorjem razstave dr. Miranom Aplincem in sodelavci predstavil strokovno študijo dogodkov v hangarju letališča.

Navdušile so tudi akrobacije v zraku.

Slovesnost se je začela spektakularno, ko sta padalca SV izskočila iz letala z veliko slovensko zastavo. Našo in evropsko himno je izvedel Orkester Slovenske vojske, nastopila je tudi operna pevka šoštanjskih korenin Petra Turk Rupreht, množico prisotnih pa je nagovoril župan občine prirediteljice Šoštanj Boris Goličnik: »Trije člani posadke ameriške trdnjave in vseh sedem članov posadke britanskega letala je žrtvovalo svoja mlada življenja za ljudi in državo, ki je še poznali niso. V boj in zavezniško pomoč sta jih vodila nesebičnost in čas, ki je zahteval odrekanje in življenjsko tveganje. Ponosen sem tudi na domačine, ki so kljub nevarnosti za svoja življenja pomagali posadki, in prepričan sem, da smo tudi generacije za njimi takšni ljudje: solidarni, empatični in pripravljeni pomagati sočloveku v stiski. Spominska znamenja niso le mrtev kamen, pločevina ali črke brez vsebine. To so nemi in hkrati glasni opomniki, da se vojna ne sme zgoditi nikoli več!«

Zaradi vseh teh plemenitih dejanj in žrtev danes živimo v svoji državi.

Petra Turk Rupreht je zapela Kajuhovo pesem.

Strpnost in mir

V slovenskem jeziku je domačine nagovorila namestnica veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Republiki Sloveniji Helen Fabia Teasdale: »Še danes, tako kot smo pred 80 leti, sodelujemo na številnih področjih. To sodelovanje je trdno in se krepi. V teh časih, ko je na svetu še vedno veliko vojnih konfliktov, pretenj, nerazumnega sovraštva in divjanja ter žrtev novih vojn, je gojiti prijateljstvo še pomembnejše. V Sloveniji ste doma pravi prijatelji in zavezniki, ki jih cenimo in jim zaupamo.« Odpravnica poslov Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Melania Rita Arreaga je nagovorila več sto udeležencev in visoke goste z zahvalo za pomoč domačinov njihovim vojakom pred osemdesetimi leti in za ohranjanje spomina na tisti hudi čas, ki ga je zaznamovala svetovna morija.

Obrambni minister Šarec, ki je prišel v spremstvu pravosodne ministrice Andreje Katič in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, se je oprl na zgodovinska dejstva ter se dotaknil slovenske legende, generala Rudolfa Maistra. Ob tem ni pozabil na rojaka iz Šoštanja Karla Destovnika - Kajuha, moč in pomen njegovih besed ter tistih ljudi, ki so med drugo svetovno vojno dali življenja za svobodo, in vseh tistih, ki so se 1991. borili za osamosvojitev Slovenije. »Zaradi vseh teh plemenitih dejanj in žrtev danes živimo v svoji državi. Strpnost, mir in evropske vrednote so edino, kar nam lahko pomaga v boju s tistimi, ki želijo to uničiti,« je sklenil minister Šarec, ki je nato odprl razstavo Nebo nad Šoštanjem v času 2. svetovne vojne.

Ob umetniškem programu, ki ga je vodila Tajda Lekše, je garda SV izvedla šov z orožjem, Orkester SV pa je poskrbel za preplet glasbe skozi kulturno dogajanje.