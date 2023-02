Žrtev znanega verskega vodje v Sloveniji: Preživela posilstva, nosečnost in splav

Rojena v Sankt Peterburgu je dvanajstletna prišla v Slovenijo. Obljubljeno ji je bilo boljše življenje kot tisto, ki ga je s sestrico živela na ulicah okrožja Nevski. Boljše kot tisto v sirotišnici. A kar jo je čakalo, je snov najhujših nočnih mor. Ko so se spomini boleče preteklosti začeli oblikovati v vso resnico, nič več obremenjeno s strahom, se je odločila, da pove svojo zgodbo. In z njo morda vzpodbudi številne druge žrtve, odrasle in otroke, ki tam zunaj še vedno živijo z utripajočo temino pod prsnico. Zaradi zločinov tega človeka.

