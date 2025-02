Žrtev posilstva iz Bele krajine že s tretjo zgodbo, zdaj brani obtoženega

Sojenje Želku Koscu iz Bele krajine, nad katerim visijo res hude obtožbe o treh posilstvih, je vse bolj absurdno, in sicer zaradi domnevne žrtve, ki je v torek na sojenju ponudila že tretjo različico dogajanja izpred sedmih let. Če je še v preiskavi in celotnem kazenskem postopku trdila, da je bila kot 14-letnica kar trikrat žrtev posilstva, je 20-letnica novembra lani na glavni obravnavi presenetila z izjavo, da je resda imela s Koscem spolne odnose, a prostovoljno, zdaj pa je zatrdila, da odnosov z njim sploh ni imela. Tri različice torej, kljub jasnemu opozorilu, da je krivo pričanje kazni...