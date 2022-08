Zore na Brezjah pozval k prizadevanjem za sožitje, sodelovanje in mir

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je v pridigi pozval ljudi, naj v današnjih težkih časih živijo po Božji besedi in prispevajo k sožitju, sodelovanju ter prizadevanjem za mir. Kot je dejal, se verniki Mariji na Brezjah že stoletja zahvaljujejo za njeno materinsko skrb in ji izročajo prošnje ter stiske, ki presegajo njihove moči, ter zato potrebujejo spodbudo, pomoč in podporo iz nebes. »Danes je naša molitev in prošnja še posebej goreča. Zavedamo se namreč, da živimo v zelo zahtevnih časih. Svet postaja zapleten in odnosi v njem vedno bolj napeti. Z bolj ali manj jasnim spoznanjem se vsi zavedamo, da se je svet znašel v krču in ni samo po sebi umevno, kako bo ta svetovni krč popustil,« je dejal Zore in dodal, da je podobno z našo domovino in državo.

»Ne moremo razumeti odločitev in sprejetih sklepov, za katere vidimo, da v njih ni iskanja skupnega dobrega,« je dejal in dodal, da bi se lahko ob teh ugotovitvah obrnili proč in se delali, da je vse dobro, ali pa se začeli ozirati okoli sebe in iskati krivca za razmere, v katerim živimo. Vendar, kot je opozoril, s takim ravnanjem ne pripomoremo k izboljšanju stanja. »Zavedati se moramo, da je vsak človek dolžan storiti vse, kar more, da bi bilo med ljudmi, med skupinami, med političnimi strankami, pa tudi med narodi in državami več sožitja, medsebojnega sodelovanja in iskrenega prizadevanja za mir,« je izpostavil Zore. »Pomembno je, da se tudi mi danes, v tem času vojnega razdejanja v Ukrajini in še po toliko drugih koncih sveta; v tem času idejnega in vrednotnega razdejanja od vrtcev do akademskih ustanov; v tem času vsesplošne odpovedi razumu in zdravi pameti, obrnemo k božji besedi, jo začnemo brati, premišljevati in po njej živeti.«

Zore je izpostavil tudi svetost življenja in pomen družine. Navedel je besede papeža Frančiška, ki je dejal, da bi vsako nosečnico prisrčno rad prosil, naj ji nič ne vzame notranjega veselja ob materinstvu, naj ne dopusti, da bi bojazni, skrbi, govorjenje drugih ali težave zadušile to srečo. Prav tako je izpostavil, da otrok potrebuje tako mamo kot očeta. »Jasna in točno določena prisotnost obeh likov (ženskega in moškega) ustvarja prostor, ki je najprimernejši za otrokov razvoj,« je navedel papeževe besede. Praznik Marijinega vnebovzetja govori o tem, da so kot kristjani ljudje, ki živijo svojo sedanjost, vendar njihovo življenje presega prostor in čas. »Današnji praznik nas spodbuja, da se ponovno odločimo za zvestobo božji besedi. Brez te besede ne bomo znali prav živeli sedanjosti in težko bomo brez nje odkrivali smisel in upanje za prihodnost.«

Na Brezje vsako leto

Zoretu je pri današnji osrednji maši prisluhnilo precej več ljudi kot prejšnje leto, ko je praznik potekal v luči epidemioloških omejitev. Kot so povedali ljudje, na Brezje pridejo, da najdejo notranji mir, prosijo za zdravje, se zahvalijo in se srečujejo. Številni so izpostavili pomen tradicije in povedali, da na Brezje hodijo vsako leto. Veliko jih pride z družinami, nekateri to priložnost izkoristijo tudi za rekreacijo in na Brezje pridejo peš ali s kolesom.

Maše bodo danes na Brezjah potekale preko celega dne, tako se bo razporedil tudi obisk. Na praznični dan Brezje vsako leto običajno obišče okoli 10.000 ljudi, je povedala vodja tamkajšnjega romarskega urada Andreja Eržen Firšt in ocenila, da se je že samo osrednje maše udeležilo med 3500 in 4000 ljudi. Kot je pojasnila, nekateri zaradi gneče ob samem prazniku raje pridejo kakšen dan prej ali kasneje. Tako že cel avgust opažajo povečano število vernikov, ki prihajajo na Brezje, gredo k spovedi in k Mariji Pomagaj. Prihajajo tudi skupine romarjev in Romi, ki so Marijo počastili s sobotno procesijo.

»Že cel teden prihajajo ljudje od blizu in daleč, iz cele Slovenije in tudi veliko tujcev je bilo v teh dneh,« je povedal rektor Marijinega svetišča na Brezjah pater Robert Bahčič in dodal, da je število obiskovalcev v zadnjih mesecih precej naraslo. Že od julija dalje je vsako nedeljo na dopoldanski maši več kot 1000 ljudi. »Vidimo, da se ljudje po dveh letih vračajo in potrebujejo duhovno hrano, ki jim je primanjkovala. To opažamo pri spovedi, pri osebnih pogovorih. Veliko je duševne stiske," je dejal Bahčič. »Današnji praznik je potrditev tega, kar ljudje verujemo, da nam Marija, naša priporočnica, stoji ob strani. To čutimo v kapeli Marije Pomagaj, ki skoraj nikoli ni sama.«