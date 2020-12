Zorčič ostro ministrom: Tega se nismo dogovorili

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je na ministre iz svoje stranke SMC nalsovil pismo, v katerem izraža svoje nezadovoljstvo zaradi predloga v predlogu sedmem protikoronskem zakona (PKP 7), ki je ukinjal dosedanjo ureditev financiranja nevladnih organizacij (NVO).



Zorčič je v pismu, ki so ga objavili nekateri mediji, naslovljeno pa je na ministre iz SMC (poleg predsednika stranke in ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška sta to še ministrica za izobraževanje Simona Kustec, pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič in minister za javno upravo Boštjan Koritnik), izpostavil, da ga je negativno presenetila informacija, da je »vlada v državni zbor vložila PKP7, v katerem med drugimi spreminja 28. člen zakona o nevladnih organizacijah, tako da skladu za razvoj nevladnih organizacij jemlje vir financiranja, in sicer sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje drugih možnih prejemnikov.«



Spomnil je, da je to določbo v zakon o NVO leta 2018 vnesla vlada in ministrstvo za javno upravo pod vodstvom SMC, z argumentacijo, da se s tem NVO-jem omogoča sistemsko in neodvisno financiranje. »PKP 7 torej dosedanjo ureditev, ki se je izkazala za dobro in s katero se je SMC leta 2018 upravičeno pohvalila, ukinja. Tako korenit odklon v politiki SMC na enem izmed pomembnih družbenih področjih po moji oceni zahteva temeljito predhodno razpravo na organih stranke. Nezaslišano se mi zdi, da o tem ne na stranki ne v poslanski skupini ni bilo nobene razprave in da ste s takšnim rokohitrskim in lahkomiselnim odločanjem o zakonu postavili pod vprašaj konsistentnost politike in tudi kredibilnost naše stranke,« je zapisal.



Predsednik državnega zbora je še dodal, da se o drugačnem financiranju NVO-jev niso dogovorili v koalicijski pogodbi in da to nima nikakršne zveze z epidemijo covida 19. »Kot strankarski kolega apeliram na vas, da v vladi zagovarjate politična stališča stranke, ne pa stališč raznih vladnih in drugih svetovalcev,« je zaključil.