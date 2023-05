Zoran Janković o Nataši Pirc Musar: le kaj mu bo odvrnila na te besede? (VIDEO)

»Moram povedati, da sem razočaran, ogorčen nad tem pristopom,« je dejal župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je pred dnevi glede gradnje kanala C0 pozvala: »Moj poziv je, naj se gradnja ustavi, da se vsi vpleteni usedejo in pogovorijo, da se javnosti in tistim, ki nas skrbita okolje in voda, zagotovi, da bo gradnja skladna ne le s slovensko zakonodajo, ampak tudi evropskimi smernicami s področja ohranjanja vode in biotske raznovrstnosti.«

»Njeno mnenje ima čisto drugo težo, kot podobni, ki se oglašajo s podobnimi zahtevami,« je dejal župan Ljubljane in izpostavil »princa« Hojsa. Vztraja, da imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in da nihče ne more zakonito ustaviti projekta.

Župan poudarja, da so imeli 19 inšpekcij, ki bi postopek lahko ustavile, a ga niso.

»Njen poziv je zame zanikanje zakonitosti te države in zanikanje stroke. Kdorkoli je to pismo pisal, ona je prevzela odgovornost, ker je to podpisala, je navajal samo tiste, ki so proti projektu in izražajo dvome. Moram priznati, da po tehtnem razmisleku, ali napisani nekaj ali biti tiho, sem se odločil, da napišem,« je pojasnil Janković.

»Naj ona ustavi projekt in tudi prevzame odgovornost za teh 6400 greznic, ki ne bodo zaprte,« je jasen župan Ljubljane. Dodaja, da naj prevzame odgovornost za kazen in tudi za sredstva.

»Stroka je traso narisala, dobila je vse gradbena dovoljenja, ki so pravnomočna,« je vnovič poudaril Janković.