Zopet gorijo alarmi: poglejte, kje je nevarnost največja

Trenutno je največja nevarnost toče v Pomurju. FOTO: Arso

Nad deli Slovenije že nastajajo nevihtne celice, ki s seboj prinašajo nevarnost toče. Trenutno je ta največja v Pomurju.Preberite tudi:Največja možnost neviht je za danes sicer napovedana za severne dele države. Nevihte so za popoldanski čas napovedane tudi za večino naslednjih dni.V nedeljo zjutraj bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer so možne plohe. Ponekod po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo na severu nadaljevale tudi ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.V ponedeljek bo v notranjosti sprva nizka oblačnost, čez dan bo večinoma sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami. V torek bodo nevihte spet pogostejše. V sredo bo precej oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Od četrtka do sobote bo sončno in vroče. V nedeljo se bo vreme najverjetneje spremenilo, tudi v ponedeljek bo še razmeroma sveže z možnostjo padavin, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).