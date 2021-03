Znova veliko število potrjenih okužb

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete potrdil južnoafriško različico novega koronavirusa pri osmih osebah, ki so jim potrdili okužbo v zadnjem tednu februarja. Sedem jih nima jasne epidemiološke anamneze za vnos iz tujine, ena pa je pripotovala iz Tanzanije. Na inštitutu so doslej potrdili angleško različico pri 160 osebah, poroča STA.Na vladni novinarski konferenci naj bi predstavili zadnje ugotovitve o novih različicah novega koronavirusa. Na njej bodo sodelovali direktor NIJZ, v.d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoz zdravstvenega inšpektorata in vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v upravi uniformirane policije GPU