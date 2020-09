Znova veliko število okuženih, to sporoča Jelko Kacin

V jeseniški bolnišnici zaprli dva oddelka

V četrtek smo v Sloveniji zabeležili največ potrjenih okužb z novim koronavirusom do zdaj – med opravljenimi 3.645 testi so okužbo potrdili pri 192 ljudeh. Očitno pa stanje tudi v petek ni bilo dosti boljše, saj so potrdili 184 novih primerov okužbe.»Žal se epidemiološke razmere v ne popravljajo. Okužba je bila včeraj potrjena še pri 184 ljudeh. Uvoza ni, prevladujejo lokalne okužbe. Glede na relativno majhno število prebivalstva negativno izstopa Koroška,« je na twitterju sporočil vladni govorecČez vikend bi vlada lahko sprejela nove ukrepe. Med drugim bi lahko zmanjšala dovoljeno število oseb na dogodkih z deset na šest.»Do zdaj je zbolelo več kot 5.000 Slovenk in Slovencev oziroma prebivalcev v Sloveniji. Vsak ima svojo izkušnjo, vsak lahko to izkušnjo deli z drugimi. Če želimo preprečiti, da bi se v kratkem času to število podvojilo, mora vsak od nas opraviti svoj del. Preprečiti moramo vdor virusa na delovna mesta, v naše družine ... Skratka, ne ostane nam kaj dosti drugega, kot da uporabljamo zaščitno masko, da skrbimo za higieno kašlja in rok ter da skrbimo za razdaljo,« je v oddaji 24 ur zvečer dejal Kacin.V Splošni bolnišnici Jesenice so v zadnjih dneh potrdili pozitiven test na koronavirus pri petih bolnikih, ki ob sprejemu niso kazali simptomov. V stiku z njimi se je okužilo tudi pet zaposlenih, zato so dva oddelka zaprli za nove sprejeme, zmogljivosti bolnišnice pa so v tem trenutku zelo omejene, so zapisali v sporočilu za javnost.