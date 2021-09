Znova veliko število okužb, polnijo se tudi bolniške postelje

V nedeljo so opravili 5728 PCR-testov in potrdili 1308 okužb z novim koronavirusom. To je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je tako bilo skoraj 23 odstotkov vseh testov. V državi je trenutno 13.645 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša 1027.V bolnišnicah se zdravi 378 ljudi, intenzivno nego potrebujeta 102 bolnika. Umrli so trije s covidom 19.Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je pri nas cepljenih 1.093.723 ljudi, z vsemi odmerki pa 971.401.