Znova veliko novih okužb, nas čaka popolno zaprtje države?

V petek so ob 6.767 PCR-testiranjih potrdili 1.253 okužb z novim koronavirusom, poroča sledilnik covida 19. Pozitivnih je bilo 18,5 odstotka testov. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 497 oseb, 107 bolnikov je na intenzivni negi, tri osebe so umrle. Opravili so tudi 32.063 hitrih testov. Trenutno je v državi 12.184 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Vlada svetovalna skupina za covid 19 se bo na izrednem sestanku pogovarjala o popolnem zaprtju države. Odločitev o tem, ali nas čaka ponovno zaprtje države, pa naj bi padla v nedeljo, ko se bo skupina na Brdu pri Kranju sestala na sestanku s predsednikom republike, predsedniki strank in z vodji poslanskih skupin.je povedala, da je na mizi predlog o popolnem zaprtju, vključno z zaprtjem šol in gospodarstva. Ob tem je še izpostavila, da je končna odločitev v rokah vlade.