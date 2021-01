Kacin: Slovenka ni umrla zaradi cepljenja, večje težave pri ljudeh z lepotnimi posegi (VIDEO)

Zelena luč za cepivo Moderna

Hud stranski učinek pri ljudeh z lepotnimi posegi

V Sloveniji je bilo v sredo opravljenih 6.370 PCR testov. Z njimi je bilo potrjenih 2.040 novih okužb, delež pozitivnih PCR testov pa je znašal 32 odstotkov. Hkrati je bilo včeraj opravljenih tudi 11.910 hitrih antigenskih testov. Z njimi je bilo potrjenih 623 novih okužb (5,2 odstotka). 1169 ljudi je bilo hospitaliziranih, 189 pa jih je potrebovalo intenzivno nego. Umrlo je 23 ljudi. V domovih za starejše na novo okužilo 106 stanovalcev in 45 zaposlenih, skupaj 151.Na dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljaniin vladni govorec Jelko Kacin.Kacin je uvodoma poudaril, da se je izkazalo, da je imela oseba, ki je umrla nekaj ur po cepljenju, že predhodne zdravstvene težave. »Strokovna komisija je 6. 1. 2021 podala mnenje, da povezava med dogodkom (smrtjo) in cepljenjem ni verjetna. Smrt tako ni nastopila zaradi cepljenja proti covid 19, ampak zaradi zdravstvenih težav, ki jih je oseba imela že pred cepljenjem,« je zagotovil vladni govorec.Štrukelj je dejal, da je bil v sredo dan D za cepivo Moderna, ki je dobilo zeleno luč. Cepivo je po besedah Štruklja zelo podobno sestavljeno kot tisto, ki ga proizvaja podjetje Pfizer. »Tisti trenutek, ko je cepivo odobreno, je znana tudi njegova sestava. Podatki o sestavi cepiva so dostopni na straneh Evropske agencije za zdravila,« je dejal profesor. Cepivo Moderna je RNA cepivo in nima vpliva na človeški genom. Ena viala cepiva, ki se lahko uporabi na starejših od 18 let, ima 10 odmerkov. Študije na nosečnicah, doječih materah in mlajših od 18 let še niso bile opravljene.Kako dolgo bo cepivo učinkovalo, po besedah Štruklja še ni jasno, saj študije, tako kot je to običajno, še potekajo. Zaščita sicer nastopi 12 dan po drugem odmerku, poteka pa razprava o tem, da bi drugo cepljenje prestavili na kasnejši dan, kar EMA dopušča. Kombinacija z drugimi cepivi ni priporočljiva.Stranski učinki so blagi, najpogostejši je bolečina na mestu cepiva, rahel glavobol, slabost, povišana temperatura in bolečine v mišicah. V kliničnih študijah so ugotovili redek hud stranski učinek - pekoč občutek na koži obraza, posebej ko je bil ta del telesa tretiran z različnimi lepotnimi posegi.V torek smo v Sloveniji potrdili rekordnih 3.354 okužb. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi bila vir visokih številk zasebna in družinska druženja v času praznikov.