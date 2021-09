Znova več kot tisoč okužb, umrle še tri osebe

V petek je bilo opravljenih 5.488 PCR-testov, od katerih jih je bilo pozitivnih 1.085 oziroma 19,8 odstotka. Opravili so tudi 38.489 t. i. hitrih testov.



Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh se je dvignilo na 803,6, 14-dnevno povprečje pa na 444,4. Umrle so še tri osebe. Po oceni Nijz je v državi trenutno 9.369 aktivnih okužb, to je 551 več kot dan prej.



Danes se v bolnišnicah zdravi 274 covidnih pacientov (v petek 278 oseb), od tega jih je na intenzivni terapiji 62, kar je enako kot dan prej.

