Skrb zbujajoče: delte v dveh mesecih skoraj 200-krat več

​Delta se širi dvakrat hitreje

V sredo je bilo opravljenih 1.610 PCR testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 138 oziroma 8,8 odstotka. Pred tednom dni je bilo potrjenih 99 okužb, kar pomeni, da je ptevilo okužb poskočilo za 39,4 odstotka.V bolnišnicah se trenutno zdravi 28 covidnih bolnikov, od tega jih osem potrebuje intenzivno zdravljenje.Aktivnih primerov je 1.292 oziroma 58 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 114. Štirinajstdnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev se je povečalo in znaša 61,3, kažejo podatki covid 19 sledilnika.Potrjene nove okužbe v zadnjih tednih eksponentno naraščajo, epidemijo poganja delta različica virusa, ki predstavlja že skoraj vse okužbe. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je sporočil, da so pred slabima dvema mesecema, 10. junija poročali o šestih primerih različice delta, do danes pa so jih skupaj z UKC Ljubljana in Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) potrdili 1.161, kar je 193-krat več. Samo v zadnjem obdobju sekvenciranja (18. - 25. 7.) so potrdili 374 primerov. Delta različica je veliko bolj nalezljiva kot ostale različice in se v povprečju širi dvakrat hitreje kot alfa oz. britanska različica, so še dodali.