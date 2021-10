Znova je pogrešana 13-letna Violeta. Ste jo videli? (FOTO)

Svojci pogrešajo 13-letno Violeto Delija iz Ljubljane. Visoka je okoli 165 centimetrov, suhe postave, ima dolge rjave lase in rjave oči. Oblečena je bila v sivo trenirko, majico in športne copate. Nazadnje so jo videli danes v središču Ljubljane. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč oziroma zdravstveno oskrbo, so sporočili s PP Ljubljana.

Policija naproša, vse ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Center na 01 475 0600, pokličejo na 113 ali 080 1200.

Violeta je bila pogrešana že v začetku oktobra, a so jo po objavi v medijih po dveh dneh našli.