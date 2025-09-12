INFLACIJA

Kap vas bo! Slovenci ste vedeli, kako drago hrano plačujete?

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je objavila graf inflacije cen hrane držav po svetu.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

STA, A. G.
12.09.2025 ob 08:27
12.09.2025 ob 09:04
STA, A. G.
12.09.2025 ob 08:27
12.09.2025 ob 09:04

Inflacija se je avgusta glede na julij še okrepila. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin višje za 3,0 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot julija in za 2,1 odstotne točke več kot avgusta lani. Inflacijo še naprej spodbujajo predvsem cene hrane.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je na družbenem omrežju X s sledilci delila graf inflacije cen hrane držav po svetu, kjer se je Slovenija znašla na visokem četrtem mestu.

»Julija je medletna inflacija cen hrane v OECD ostala na splošno stabilna pri 4,5 odstotka v primerjavi s 4,6 odstotka junija. Inflacija cen hrane se je zvišala v večini držav OECD (21), medtem ko se je le v 12 zmanjšala, v petih pa se je le malo spremenilo.«

Podražitev hrane

Podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka) je k medletni inflaciji prispevala 1,4 odstotne točke. Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka) – vsaka od teh dveh skupin je inflacijo zvišala za 0,4 odstotne točke.

V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake.

Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v avgustu prav tako 3,0-odstotna. To je bilo 0,1 odstotne točke več kot julija in 1,9 odstotne točke več kot pred enim letom. Na mesečni ravni so bile cene v povprečju prav tako nespremenjene.

Mednarodna organizacija za boljše politike

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je mednarodna organizacija, ki si prizadeva za boljše politike za boljše življenje. 

Od izboljšanja gospodarske uspešnosti in krepitve politik za boj proti podnebnim spremembam do spodbujanja izobraževanja in boja proti mednarodnim davčnim utajam je OECD edinstven forum in središče znanja za podatke, analize in najboljše prakse v javni politiki.

Več iz te teme:

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj cene hrana dvig cen inflacija

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

