Znano, v katerih slovenskih krajih je največ novih okužb

V soboto so v Sloveniji v 612 PCR-testih in 5632 hitrih antigenskih testih potrdili 1474 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je trenutno pri nas 32.946 aktivnih primerov okužbe, kar je 7290 več kot pred enim tednom.

V primerjavi s prejšnjo soboto so to soboto pri nas potrdili 366 okužb več. Po podatkih sledilnika se v bolnišnicah zdravi 285 ljudi, intenzivno nego pa potrebuje 58 bolnikov. Umrlo je še šest ljudi. Največ novih okužb so potrdili v Ljubljani.

Še naprej se povečuje tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 2673, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa 1555.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 1.264.404 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.721, kar je oboje malenkost več kot dan prej.