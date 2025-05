Znano, v kakšnem stanju je Lairy, ki je padel 50 metrov globoko (FOTO)

Minuli konec tedna se je na Bledu zgodila tragedija, ki je globoko pretresla domačo in tujo javnost. 29-letni francoski turist je v poskusu, da bi ujel svojega psa, padel z razgledne točke Mali Osojnici in umrl na kraju nesreče. Pes Lairy, vojaški veteran, je po padcu izginil – ranjen, prestrašen in sam.

Medtem ko je lastnica nesrečo preživela z modricami, je za psa sledila tišina. Prijatelji družine in številni prostovoljci so ga iskali, a neuspešno. Po treh dneh je družina iz Francije Slovenijo prosila: »Naj ga nekdo najde – živega ali mrtvega.«

Na prošnjo se je odzvalo združenje K9 iskanje pogrešanih, specializirano za iskanje pogrešanih oseb in živali, ki je zdaj na facebooku natanko opisalo potek dogodkov v zadnjih dneh.

Našel ga je plezalec Jernej

Najprej so sprožili javni apel in pozvali ljudi k deljenju objav. A nato je Jernej, eden od članov, plezalec in reševalec, dejal: »Grem še enkrat pogledat. Če ne preverimo, si bomo pozneje očitali.«

In res – pod steno, kjer so mnogi že iskali, je Jernej opazil senco. Ležal je Lairy – onemogel, dehidriran, apatičen. Njegove oči niso izdajale panike, temveč tiho, trpeče zaupanje.

Ekipa je pohitela na kraj dogodka, kjer so ga previdno pregledali. »Ni se upiral, ni trznil, ko sem ga božala. Morda zato, ker je bil tako izčrpan ali pa preprosto – ker zaupa.«

Odprt zlom in močno vneta rana

Lairy je bil nemudoma prepeljan na Kliniko za male živali (KMŽ) v Ljubljani, kjer je bila prva prioriteta stabilizacija. Veterinarji so ugotovili hudo dehidracijo – kri je iz telesa tekla kot marmelada. Sledile so infuzije, antibiotiki, protibolečinska terapija in upanje.

Toda kmalu je postalo jasno – desna zadnja noga je bila zlomljena, odprta rana pa močno vneta. Sprva je vse kazalo, da bo amputacija neizogibna. A ekipa se ni vdala – psa so odpeljali k specialistu, da bi pred odločitvijo za amputacijo dobil še drugo mnenje.

In ponoči se je zgodilo nepričakovano: Lairy je nogo začutil.

Morda zaradi boljšega položaja, morda zaradi boljše oskrbe, a vitalni znaki so se izboljšali. Operacija je bila kljub vsemu potrebna, bila je kompleksna in dolgotrajna, a ključno: noge mu niso amputirali.

Borec, ki se ni vdal

Lairy, upokojeni vojak, pes z zgodovino v francoski vojski, je vse od rojstva v službi ljudi. Najprej kot pes za napad in obrambo, pozneje, pod vodstvom vodnice Mathilde, pa kot zvest stražar in življenjski sopotnik.

V Sloveniji se je znašel v najhujši preizkušnji, vendar jo je – vsaj za zdaj – preživel.

»Ta pes se bori z vsako celico svojega telesa, ko bi se drugi že zdavnaj vdali. Priklanjam se ti do tal, borec,« je še zapisala ena od ključnih članic ekipe K9.

