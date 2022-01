Znano, v čem je nova različica omikrona BA2 drugačna

»V Sloveniji smo potrdili prvi primer nove podrazličice omikrona BA2,« je na novinarski konferenci potrdila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. To so potrdili pri osebi z območja Podravja. Za Odmeve je Žohar Čretnikova povedala, v čem je drugačna: »Ima svoje specifične mutacije, zaradi katerih je precej drugačna od podvrste BA1. Če ponazorimo z genetsko oddaljenostjo, je BA2 oddaljena od BA1 vsaj toliko, kot je različica alfa drugačna od osnovne vuhanske različice, gre za kar velike genetske spremembe.«

»Bolje se izogiba imunskemu odzivu«

Kot pravi direktorica, še ne vemo, kako te genetske spremembe vplivajo na lastnosti novega omikrona. Glede na to, da različica BA2 izpodriva BA1, lahko po njenih besedah sklepamo, da se nova različica bolje izogiba imunskemu odzivu, je bolj nalezljiva ali pa oboje.

Potek bolezni je pri omikronu blažji, kot je bil pri prejšnjih različicah novega koronavirusa, a strokovnjaki so vseeno zaskrbljeni. »Pri vseh različicah nas najbolj skrbi to, da bi se spet pojavila kakšna z večjo virulenco, se pravi, da bi spet povzročala hujši potek bolezni.«

Žohar Čretnikovo skrbi tudi to, da bi si valovi okužb sledili prehitro in bi spet preobremenili zdravstveni sistem, kot se je to zgodilo pri delti in kar se napoveduje tudi pri omikronu. Na vprašanje, kdo je bolje zaščiten, prebolevnik ali cepljen, pa je odgovorila: »Za zdaj kaže, da je najboljša t. i. hibridna imunost, to je pri tistih, ki so preboleli in bili tudi cepljeni, pri čemer ugotavljamo, da celična imunost preprečuje hujši potek bolezni in smrtnost, medtem ko nas protitelesa ščitijo predvsem pred ponovno okužbo.«