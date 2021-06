Znano število novih okužb z novim koronavirusom

V ponedeljek so pristojni opravili 2.177 PCR-testov in potrdili 63 novih primerov. V bolnišnicah se zdravi 92 ljudi, intenzivno terapijo pa potrebuje 33 covidnih bolnikov. Umrla je ena oseba. Polno cepljenih je že več kot 599.000 ljudi.V nedeljo so v Sloveniji ob 805 PCR-testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 2,4 odstotka PCR-testov. V bolnišnicah se je zdravilo nekoliko več bolnikov, in sicer 105, 35 pa jih je potrebovalo intenzivno nego.