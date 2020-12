Znano, po katerem datumu rojeni otroci bodo deležni dodatka 500 evrov

Državni zbor bo predlog potrjeval 29. decembra

Po predlogu se bo sredstva za izplačilo izredne pomoči ob rojstvu otroka zagotovilo iz državnega proračuna, izplačani znesek pa načelno ne bo vplival na upravičenost do pravic iz javnih sredstev in se od njega ne bo plačala dohodnina.

V Sloveniji se je leta 2019 po podatkih statističnega urada rodilo 19.328 otrok, kar je bilo 1,3 odstotka manj kot leta 2018, ko se je ta številka prvič po desetih letih spet spustila pod mejo 20.000.

Državni zbor bo sedmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 550 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida 19, potrjeval v torek, 29. decembra. Dan pozneje bodo nato poslanci predvidoma sklenili, da zakona ni mogoče izpodbijati na referendumu.Vlada je v predlog sedmega protikoronskega zakona vključila tudi izredno pomoč ob rojstvu otroka. Izplačilo v višini 500 evrov je predvideno za vse otroke, rojene še leto dni po koncu epidemije.V sedmem paketu njem so zapisani dodatni ukrepi za blažitev posledic epidemije za gospodarstvo in najbolj ranljive skupine prebivalstva. Finančni ministerje med njimi naštel upokojence, študente, družine, nekatere zaposlene, verske uslužbence in kmete. »Za vsakega novorojenega otroka bo država plačala 500 evrov,« je dodal.Predlog zakona je vlada že poslala v obravnavo v državni zbor in poslanci ga bodo predvidoma potrjevali na izredni seji prihodnji torek. V njem je med drugim zapisano, da se za blažitev posledic epidemije za starše otrok s stalnim prebivališčem v Sloveniji zagotovi 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka.Vlada ta predlog pojasnjuje z dejstvom, da imajo mnoge družine v času epidemije nižje dohodke zaradi čakanja na delo ali izgube zaposlitve, prikazuje pa ga tudi v luči ukrepov družinske politike za spodbujanje rojstev.Upravičenec bo eden od staršev otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega od dne uveljavitve sedmega protikoronskega zakona še do enega leta po koncu epidemije. Nazadnje je vlada epidemijo, ki jo je v drugem valu razglasila oktobra, za novih 30 dni podaljšala prejšnji petek.