Znano, koliko testov je bilo pozitivnih v torek

V torek je bilo opravljenih 5.903 PCR-testov, potrjenih pa 1.526 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 25,9-odstoten. Opravljenih je bilo 64.783 hitrih antigenskih testov. Prejšnji torek je bilo potrjenih 1.850 novih primerov.

V torek je zaradi covida umrlo 8 oseb. V bolnišnicah se zdravi 804 bolnikov, od tega 231 na intenzivnih oddelkih. Najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno zdravljenje ima 20 let.

Vlada ob tem svari pred najnovejšo različico, ki so jo včeraj potrdili tudi v Sloveniji. »Zaradi prisotnosti različice omikron, ki so jo potrdili tudi v Sloveniji, je zelo pomembno, da v dneh in tednih, ki so pred nami, še bolj dosledno upoštevamo vsa priporočila stroke.«

Čeprav število novih primerov upada, pa slovenske strokovnjake skrbi, da epidemija usiha prepočasi. Minister za zdravje je ob odkritju prvih primerov omikrona pri nas napovedal zagon novega vala.