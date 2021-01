Znano, koliko šolnikov je bilo pozitivnih na množičnem testiranju

Po Sloveniji je ves dan potekalo množično testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Po podatkih o množičnem testiranju zaposlenih v vzgojno izobraževalnih ustanovah, zabeleženih do 21.00 ure v Centralnem registru podatkov o pacientih (v upravljanju NIJZ), je bilo opravljenih 20.673 hitrih testov, od katerih je bilo pozitivnih testov 278 oziroma 1,3 odstotka, je zvečer sporočilo minstrstvo za zdravje.Do 17. ure je bilo vneseno 17.435 testov, od tega je bilo 244 pozitivnih, kar predstavlja 1,4 odstotka, je na twitterju sporočil. »V okoljih, kjer je odstotek pozitivnih večji, je potrebna dodatna previdnost,« je zapisal premier, obenem pa se je zahvalil vsem izvajalcem testiranja za dobro delo.Dopoldne smo obiskali največje množično testiranje v državi na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Čeprav je bilo ljudi veliko – ves čas so prihajali in odhajali –, je vse teklo zelo gladko.Učiteljica iz ene izmed ljubljanskih osnovnih šol pa je obvezno testiranje takole komentirala: »Testiranje, če mora biti, naj bo. Saj z nekim namenom zagotovo je. Kaj si osebno mislim o situaciji, pa raje ne govorim.« Dodala je, da ni prvič na testiranju, ampak da bi se morali testirati vsak teden, je po njenem skorajda norost.