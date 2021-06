Logarjeva: Nismo še tam, kjer bi si vsi želeli biti (VIDEO)

Majeričeva: S cepljenjem zagotavljamo nemoten delovni proces

V nedeljo so opravili 1.329 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 57 primerov, je sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je tako znašal 4,3 odstotka. V bolnišnicah se zdravijo 203 covidni bolniki, od tega 51 na oddelkih za intenzivno zdravljenje. V nedeljo sta umrla dva covidna bolnika.Sedemdnevno povprečje okužb znaša 242 in se je zmanjšalo za pet od dneva poprej. V nedeljo je bilo opravljenih tudi 8.463 hitrih testov. Delež pozitivnih testov je bil v nedeljo za 2,7 odstotne točke manjši kot v soboto. V bolnišnici se zdravi pet covidnih bolnikov več kot dan prej, trije več potrebujejo intenzivno zdravljenje.Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 718.078 prebivalcev, to je 41,6 odstotka odraslih, polno pa je precepljenih 478.027 prebivalcev oziroma 27,7 odstotka odraslih državljanov. Covid 19 je prebolelo 247.381 prebivalcev Slovenije.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije sodelujeta vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjein direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije v okviru GZSKot je uvodoma dejala Logarjeva, se epidemiološka situacija delno umirja, nismo pa po njenih besedah še tam, kjer bi si vsi želeli biti. Kot je dodala, Slovenija izpolnjuje svoje lastne kriterije za zeleno fazo, po evropskih kriterijih pa smo še vedno v rdečem. »Zato so tudi pri nas še vedno potrebni določeni ukrepi. Zaradi izkušenj v zadnjem letu lahko prehitro in nenadzorovano sproščanje ukrepov povzroči vnovično povečanje okužb,« je poudarila. Po njenih besedah svetovalna skupina ta teden dodatnega sproščanja predvidoma ne bo predlagala.Logarjeva je dejala še, da sistem PCT ni prisoten le v Sloveniji, ampak v številnih državah. Po njenem mnenju sistem omogoča, da lahko, četudi epidemiološka situacija še ni idealna, izvajamo določene dejavnosti, ki jih sicer ne bi mogli, ob tem pa poskrbimo za varnost udeležencev. Le na ta način bomo po njenem prepričanju lahko imeli dokaj normalno in varno poletje.Majeričeva je poudarila, da je Gospodarska zbornica Slovenije že od začetka cepljenja v Sloveniji opozarjala na pomen cepljenja v gospodarstvu. Če se ob zdravstvu in šolstvu zlomi še gospodarstvo, to za Slovenijo po njenih besedah zagotovo ne bi bilo dobro. »Člani GZS so družbeno odgovorna podjetja, zato svojega reprezentativnega glasu ne dajejo le 60-odstotni precepljenosti, kar je naš cilj, ampak 100-odstotni precepljenosti, saj s tem povečujemo varnost na delovnem mestu in zagotavljamo nemoten delovni proces,« je še dejala.