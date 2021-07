Znano, koliko novih okužb je bilo potrjenih v nedeljo

V nedeljo so ob 593 PCR-testih potrdili 22 okužb z novim koronavirusom, je razvidno iz podatkov sledilnika covida 19. Delež pozitivnih testov znaša 3,7 odstotka in je manjši kot dan prej (4,3 odstotka).V bolnišnicah se zdravi 29 ljudi, osem jih potrebuje intenzivno nego. V Sloveniji je polno cepljenih 788.973 ljudi, kar predstavlja 37,4 odstotka prebivalstva.Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje pogojev PCT za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje PCT-pogoja obvezno v omenjenih prostorih, morajo potrošnike obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu.