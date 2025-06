Znano, koliko ljudi v Sloveniji je brezposelnih

Maja se je število brezposelnih, prijavljenih pri zavodu za zaposlovanje, še naprej zniževalo. Ob koncu meseca jih je bilo registriranih 43.196, kar je 2,6 odstotka manj kot aprila in dva odstotka manj kot maja lani, so sporočili z zavoda.

Na novo se je maja na zavod prijavilo 3817 brezposelnih, kar je na mesečni ravni 12,3 odstotka manj, na letni pa 1,1 odstotka manj.

Med na novo prijavljenimi je bilo 1480 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 761 presežnih delavcev, 54 brezposelnih zaradi stečajev in 351 iskalcev prve zaposlitve.

Zvišalo se je število prijav stečajnikov

V primerjavi z aprilom je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitev za določen čas 15 odstotkov manj, presežnih delavcev se je prijavilo 15,1 odstotka manj, prijavilo se je tudi 6,6 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, število prijav stečajnikov pa se je zvišalo za 12,5 odstotka.

Na letni ravni se je na novo prijavilo 1,5 odstotka več presežnih delavcev, 31,7 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev ter 35,5 odstotka več iskalcev prve zaposlitve. Manj brezposelnih pa se je prijavilo po izteku zaposlitve za določen čas, in sicer na letni ravni za 11,1 odstotka.

Med brezposelnimi, ki so se maja prijavili pri zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, v trgovini in na področju gradbeništva.

Zaposlilo se je največ prodajalcev, skladiščnikov, čistilcev ...

Od 4976 brezposelnih, ki jih je zavod maja odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3282 oseb, kar je 19,8 odstotka manj kot aprila in 6,7 odstotka več kot maja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov.

Na mesečni ravni se je maja brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Bolj kot na ravni države, kjer je bilo znižanje 2,6-odstotno, enak upad pa je imela tudi območna služba Maribor, se je zmanjšala v območni službi Murska Sobota (-5,7 odstotka), Nova Gorica (-4,9 odstotka), Sevnica (-4,1 odstotka), Koper (-3,7 odstotka), Kranj (-3,6 odstotka), Velenje (-3,0 odstotka) in Ptuj (-2,9 odstotka).

Manjši upad od republiškega so imele območne službe Celje (-2,0 odstotka), Novo mesto (-1,9 odstotka), Trbovlje (-1,7 odstotka) in Ljubljana (-1,4 odstotka).

Kljub majskemu znižanju brezposelnost medletno ostaja večja v območni službi Maribor (3,2 odstotka), Kranj (3,0 odstotka), Celje (0,2 odstotka) in Ptuj (0,1 odstotka).

Letos na novo prijavljenih 25540 oseb

V petih mesecih leta se je pri zavodu na novo prijavilo 25.540 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka manj kot v prvih petih mesecih lanskega leta. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 10.921. Teh je bilo za 8,9 odstotka manj.

Prijavilo se je tudi 2076 iskalcev prve zaposlitve, kar je na letni ravni predstavlja 7,5-odstotno rast, ter 5769 presežnih delavcev in stečajnikov. Teh je bilo na letni ravni za odstotek več.

Iz evidence se je v petih mesecih odjavilo skupaj 29.382 brezposelnih, od teh 20.481 zaradi zaposlitve, kar je 0,9 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta.