Znano, koliko nagrade bodo prejeli zdravniki in sestre za spodbujanje cepljenja

Vlada je sprejela poseben projekt za spodbujanje precepljenosti proti covidu-19, s pomočjo katerega bo zagotovila dodatno plačilo zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo opravili dodatno delo in s tem zagotovili večjo precepljenost proti covidu-19 pri njih opredeljenih oseb.

Do dodatka oziroma nagrade bodo upravičeni timi družinske medicine, ki jih sestavljajo zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra, ki najmanj dve uri na teden opravljajo točno določene naloge.

Kako visoke bodo nagrade?

Dodatek v višini 10 odstotkov od bruto plače bodo tako upravičeni tisti, ki bi dosegli, da se v posameznem mesecu cepi od 20 do 49 pacientov. Do 10 odstotkov dodatka bodo upravičeni družinski zdravniki in njihovi timi, če bodo cepili pri njih opredeljene paciente od 10 do 19 pacientov, starejše od 50 let v posameznem mesecu.

Nagrado v višini 20 odstotkov bruto plače bi prejeli družinski zdravniki, ki bi v posameznem mesecu cepili od 50 do 79 pacientov, ali 20 do 39 opredeljenih pacientov starejših od 50 let.

Dodatek v višini 30 odstotkov bruto osnovne plače bi prejeli tisti družinski zdravniki in njihovi timi, ki bi dosegli, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 pacientov, oziroma najmanj 40 opredeljenih pacientov starejših od 50 let.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom.