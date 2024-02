Znano, kje v Sloveniji bosta izpostavi azilnega doma

Vlada je danes sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Poleg tega je vlada podaljšala nastanitev beguncev iz Ukrajine v Postojni ter projekt nastanitve otrok iz Luganske regionalne sirotišnice.

Število nedovoljenih vstopov v Slovenijo se je lani bistveno povečalo

Vlada je sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma. Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), bo šlo za začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve se je namreč število nedovoljenih vstopov v Slovenijo v lanskem letu bistveno povečalo. Posledično se povečuje tudi število oseb, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito. Kot so zapisali v Ukomu, vlada usklajuje aktivnosti na tem področju s sosednjimi državami in z Evropsko unijo, pa tudi z državami iz soseščine ter temu ustrezno prilagaja in koordinira svoje aktivnosti.

Vlada je sicer januarja že sprejela sklep, da se za potrebe policijskih postopkov s tujci na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Obrežje za največ tri leta postavijo začasni objekti. Danes pa so torej sklenili, da se tam in v Središču ob Dravi vzpostavita še izpostavi azilnega doma.