Znano, kje v Sloveniji bodo prenočili visoki gostje članic EU (FOTO)

Med 1. julijem in 31. decembrom bo Slovenija predsedovala Svetu EU. V tem obdobju se bodo zvrstila številna uradna zasedanja različnih delovnih teles, dvostranskih in večstranskih sestankov, na katerih bodo sodelovali najvišji predstavniki držav članic Evropske unije in drugi visoki povabljeni gostje.Na ministrski in višji ravni bodo v Slovenijo prišli, če bodo razmere s pandemijo to dopuščale, ministri članic in drugih vabljenih držav ter mednarodnih organizacij, so nam pojasnili na Uradu vlade za komuniciranje (UKOM). V primeru neformalnega vrha z Zahodnim Balkonom bodo Slovenijo obiskali tudi predsedniki držav in vlad. Enako bo tudi med Blejskim strateškim forumom.V šestmesečnem obdobju naj bi se zvrstilo med 1600 in 2000 uradnih zasedanj, Slovenija pa bo visoke goste med predsedovanjem Slovenije Svetu EU nastanila v prenovljenem hotelu Elegans na Brdu pri Kranju, kjer je eden najsodobnejših centrov za organizacijo protokolarnih, poslovnih in drugih dogodkov v Sloveniji, in v večjih hotelih v Ljubljani, na Bledu in v Portorožu. Med osrednjimi prizorišči bosta še Maribor in Postojna, a tam zakup hotelskih sob ni predvideno.Visoki gostje bodo najverjetneje deležni najlepših sob v hotelu s prestižno notranjo opremo, eksluzivno ponudbo in osupljivim razgledom - predsedniškim apartmajem. Tega lahko najamemo v hotelu Elegans, a cena še ni znana, saj je hotel še v prenovi. Razvajali bi se lahko tudi v Kraljevi suiti v Grand Hotelu Union, kjer je trenutna cena predsedniškega apartmaja 322 evrov na noč. V Ljubljani je predsedniški apartma tudi v Trend Austria hotelu, a je rezerviran vse do januarja, ko pa ga bo mogoče spet najeti za ceno 670 evrov na noč, in v Intercontinetalu, kjer se je cena 155 m2 velikega predsedniškega apartmaja v 19. nadstropju gibala od 1800 evrov na noč. Z največjim hotelskim apartmajem v Sloveniji (233 m2) se lahko pohvali Kempinski Palace Portorož, ki ga lahko rezervirate za okoli 900 evrov na noč. Na Bledu je predsedniški apartma v Vili Bled, apartmaju, ki je bil nekdanji Titov bivalni prostor.Na ministrski ravni bo za posamezno delegacijo rezerviran apartma za vodjo delegacije, pojasnjujejo na Ukomu. Koliko bo država odštela za vse prenočitve, ki se bodo pri nas zvrstile, še ne vedo, saj kot pravijo, bo končni znesek odvisen od epidemiološke situacije. A vsaj kar se ministrov tiče, je tradicija takšna, da država gostiteljica krije nastanitev za vodjo delegacije in še enega dodatnega delegata.V predsedovanju bo poleg tujih in domačih delegatov sodelovalo okoli 1500 uradnikov, 1300 policistov in 410 vojakov.