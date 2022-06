Znano, kdo je zaprosil za poslansko nadomestilo: tri bomo plačevali celo leto

Večina poslancev bivšega sklica, ki so na aprilskih volitvah izgubili svoj poslanski stolček, je v vložila vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače. Do 80 odstotkov zadnje plače, ki so jo prejemali, ko so opravljali funkcijo poslanca, je upravičenih vseh 37 nekdanjih poslancev, ki so zaprosili za nadomestilo. Najdlje, kar eno leto, bodo do nadomestila upravičeni trije - Jani Möderndorfer, Marjan Pojbič, Marko Pogačnik.

Bivši poslancev, Jurij Lep, bo nadomestilo prejemal enajst mesec. Devet mesecev, do februarja 2023, bodo nadomestilo prejemali Branislav Rajić, Franc Trček, Violeta Tomić, Igor Zorčić.

Največ prahu je dvignil Marko Bandeli, bivši poslanec, ki ima v lasti podjetje, je do nadomestila upravičen do novembra. Poleg Bandellija so do šestmesečnega nadomestila upravičeni še Andrej Černigoj, Jure Ferjan, Brane Golubović, Monika Gregorčič, Jani Ivanuša, Lidija Ivanuša, Jerca Korče, Aljaž Kovačič, Leon Merjasec, Janez Moškrič, Robert Pavšič, Igor Peček, Gregor Perič, Robert Polnar, Nik Prebil, Primož Siter, Dušan Šiško, Andrej Zabret, Gregor Židan.

Za krajše obdobje, do nastopa nove funkcije oz. službe pa so bili do nadomestila upravičeni še Željko Cigler, Tina Heferle, Soniboj Knežak, Maša Kociper, Rudi Medved, Matjaž Nemec, Marjan Šarec, Tadeja Šuštar Zalar in Dejan Židan.