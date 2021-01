Znano, kdaj se bodo številni Slovenci razveselili finančnega dodatka

za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300 evrov;

za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612,00 evri, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230 evrov;

za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714,00 evri, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

Zneski pokojnin se seštevajo

Eden izmed ukrepov v torek potrjenega sedmega paketa protikoronskih zakonov (PKP 7) je solidarnostni dodatek upokojencem. Izplačilo je bilo sprva predvideno že za december, zamude pa so ga zamaknile v naslednje leto.Iz Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje (Zpiz) so sporočili, da bodo tisti z najnižjimi pokojninami dodatek na svoje račune prejeli 11. januarja 2021.Vse prejemnike solidarnostnega dodatka bo Zpiz obvestil o nakazilu prejemkov.Preberite tudi:Solidarnostni dodatek bo Zpiz vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714 evrov ali manj, izplačal v treh različnih višinah:Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj.Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2020.Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2020, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2020. Višina solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, do izplačila solidarnostnega dodatka niso upravičeni.Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval kot dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po zakonu o davčnem postopku. Znesek solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.