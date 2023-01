Znano, kdaj lahko pričakujemo vrhunec okužb med otroki

Po podatkih ljubljanske infekcijske klinike se razmere še ne umirjajo, poroča MMC. Večinoma imajo polno zasedena oba otroška oddelka. Upad okužb pričakujejo čez približno dva meseca, medtem ko v prihodnjih dveh tedni pričakujejo vrhunec števila okužb.

Medtem na kliniki za pediatrijo UKC Maribor opažajo, da se pojavnost dihalnih okužb pri otrocih, kar velja tako za covid-19, respiratorni sincicijski virus in za gripo, nekoliko umirja, piše MMC. Opažajo pa več okužb prebavil z drisko in bruhanjem, zato so oddelki tudi pri njih še vedno polno zasedeni.

Respiratornih okužb je vsako leto največ od novembra do aprila, vrh pa se praviloma pojavi v januarju ali februarju. V tej sezoni je vrh respiratornih okužb bil dosežen v decembru 2022, zato upajo, da ta zima ne bo prinesla še enega navala okužb.