Znano, kdaj naj bi Ikea v Ljubljani odprla vrata

Številni že nestrpno pričakujejo, da bo švedski velikan, ki prodaja pohištvo, svojo trgovino odprl v ljubljanskem BTC. Pot do gradnje trgovine je bila dolga, odprtje vrat pa je zapletla še epidemija novega koronavirusa. Do trenutka, ko bomo lahko kupovali v Ikei, pa naj nas ne bi več ločilo veliko časa.»Več podrobnosti o načrtih za odprtje bomo sporočili takoj, ko bodo na voljo,« v Ikei uradno odgovarjajo na vprašanje, kdaj odpirajo trgovino, in poudarjajo, da je varnost kupcev, zaposlenih in njihovih partnerjev na prvem mestu. Po poročanju Dela , ki se sklicuje na neuradne informacije, bi se odprtje fizične trgovine lahko zgodilo že konec naslednjega meseca. V Ikei namreč po pisanju Dela razmišljajo o dveh scenarijih: zaradi negotove epidemiološke slike naj bi konec naslednjega meseca začeli spletno prodajo izdelkov, po drugem scenariju pa naj bi takrat uradno odprli fizično trgovino. Odprtje pa je odvisno tudi od sprostitve vladnih ukrepov, ki omejujejo delovanje neživilskih trgovin.Ikea ima v Sloveniji okoli 300 zaposlenih, v izgradnjo trgovine v Ljubljani pa je vložila skoraj 90 milijonov evrov.