Znano, kdaj in kje se bosta srečala predsednik Pahor in Robert Golob

Iz urada predsednika Slovenije so sporočili, da je Borut Pahor danes v telefonskem pogovoru čestital zmagovalcu včerajšnjih državnozborskih volitev, predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu. »Golob je sprejel povabilo predsednika republike Boruta Pahorja, da se v skladu s tradicijo jutri, v torek, 26. aprila 2022, ob 13. uri neformalno srečata v Predsedniški palači,« še sporočajo in dodajajo, da bosta po koncu srečanja Golob in Pahor podala skupno izjavo za javnost.

Preberite še: