Znano, kdaj bodo Velenjčani volili naslednika pokojnega župana

Občinska volilna komisije Mestne občine Velenje je razpisala nadomestne volitve za velenjskega župana za trajanje do konca štiriletnega mandata, ki bodo 25. oktobra. S torkom so začeli teči tudi roki za volilna opravila.Na ponedeljkovi dopisni seji so velenjski svetniki sprejeli sklep o potrditvi podžupanaza začasno opravljanje funkcije velenjskega župana.Nadomestne županske volitve je treba izvesti, saj je 2. avgusta v 59. letu starosti zaradi bolezni umrl velenjski župan , ki je občino vodil od leta 2010, med letoma 1998 in 2010 pa je bil tudi podžupan.Število volilnih upravičencev v velenjski občini je 26.982, je zapisano na spletni strani notranjega ministrstva.