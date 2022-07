Znano, kdaj bodo lokalne volitve

Volivci bodo na lokalnih volitvah odločali tako o županih kot članih občinskih svetov. Manjši občinski sveti se volijo po večinskem volilnem sistemu, večji pa po proporcionalnem.

Lokalne volitve bodo v vseh 212 občinah potekale 20. novembra. Za župana je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov, v občinah, kjer župan v prvem krogu ne bo dobil večinske podpore, pa bo 4. decembra potekal drugi krog volitev.

Poleg županov in občinskih svetov volivci v občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, volijo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Na lokalnih volitvah ima pravico voliti in biti voljen vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let, je državljan Slovenije ali drugih držav članic Evropske unije, ki ima v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje.

Volilno pravico imajo volivci samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Kako kandidirati?

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini ali volivci v volilni enoti. Za vložitev kandidatne liste mora podpise prispevati najmanj odstotek volivcev v volilni enoti.

Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma predstavniki romske skupnosti, pa določijo volivci, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti, s podpisi najmanj 15 volivcev.

Občinski svet sicer lahko šteje od sedem do 45 članov, odvisno od velikosti občine. V občinah, kjer je članov občinskega sveta od sedem do 11, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, v številčnejših občinskih svetih pa po proporcionalnem. Po večinskem sistemu pa se voli tudi predstavnike italijanske ali madžarske oziroma romske skupnosti.

Tudi na volitvah občinskih svetnikov veljajo t. i. spolne kvote, in sicer morata biti na kandidatnih listah oba spola zastopana vsaj 40-odstotno. Pri tem morajo biti na prvi polovici liste kandidati razporejeni izmenično, po t. i. sistemu zadrge.

Tudi županske kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci, pri čemer potrebno število podpisov podpore znaša najmanj dva odstotka volivcev.

Za župana je izvoljen kandidat, ki na volitvah dobi večino veljavnih glasov. Če noben od kandidatov ne dobi večine glasov, se izvede drugi krog volitev, kjer volivci izbirajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Drugi krog volitev sicer razpiše Državna volilna komisija, opravi pa se 14 dni po prvem krogu.