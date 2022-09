Znano, kdaj bodo izplačali državne štipendije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejemnike državnih štipendij obvešča, da bodo štipendije izplačane 10. oktobra za september in 10. novembra za oktober. Poleg tega bosta za vse odobrene in še neizplačane vloge v navedenih datumih dodatni izplačili, in sicer 26. oktobra in 25. novembra, so sporočili z ministrstva.

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Višina štipendije je odvisna od dohodkovnega razreda, v katerem je družina. Če je družina v prvem dohodkovnem razredu, kar pomeni, da njen dogodek na družinskega člana ne presega 334,64 evra, mladoletni dijak dobi 112,25 evra štipendije, polnoletni pa 224,51. Če je družina v sedmem dohodkovnem razredu, kar pomeni, da dohodek na družinskega člana ne presega 1104,33 evra, mladoletni dijak prejme 27,12 evra štipendije, polnoletni pa 54,23,.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v avgustu, študenti v septembru. Za nadaljnje prejemanje štipendije po novem ni treba več oddati vloge. Če pogoje za štipendijo izpolnijo med letom, lahko vlogo vložijo tudi med letom, pri čemer jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Če dijak ali študent uveljavlja dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je treba dokazila še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

Za pridobitev takšne štipendije letošnji dohodek gospodinjstva ne sme presegati 1104,33 evra na osebo.