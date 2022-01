Znano, kdaj bo solidarnostni dodatek za upokojence na računih

Že 14. januarja se bodo upokojenci in ljudje z invalidskimi nadomestili, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji lahko razveselili solidarnostnega dodatka, in sicer v treh različnih višinah. Deseti protikoronski zakonski paket (PKP 10) prinaša enkratni solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami, ki so nižje od 732,01 evra mesečno, ter za nekatere druge ranljive skupine.

Solidarnostni dodatek za upokojence bo odvisen od mesečne pokojnine. Tisti z mesečno pokojnino do 523 evrov mesečno bodo upravičeni do 300 evrov dodatka. Tisti s pokojnino med 523,01 in 628 evri bodo upravičeni do 230 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 628 in 732 evri pa bodo dobili dodatek 130 evrov.

Do solidarnostnega dodatka za upokojence bodo upravičeni tudi prejemniki invalidske pokojnine, ki so brezposelni ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Solidarnostni dodatek za upokojence se bo izplačal 14. januarja 2022.

Podaljšuje se pravica do dodatka ob rojstvu otroka

Protikoronski paket vsebuje tudi podaljšano pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov, do katerega je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023. Stara pravica sicer še velja od 1. januarja 2020 do 15. junija 2022.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov prejme starš oziroma posvojitelj za otroka, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji in je rojen od 1. januarja 2020 do 15. 6. 2022. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni treba vlagati.

Solidarnostni dodatek za kmete in vojne veterane

Solidarnostni dodatek za kmete nad 65 let in z do 591,20 evra mesečnih prihodkov v višini 150 evrov bo izplačan do 31. januarja 2022, medtem ko bo solidarnostni dodatek za vojne veterane, vojne invalide in invalide v višini 150 evrov izplačan do 31. marca 2022.