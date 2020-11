Znano, kdaj bo kupljeno dodatno cepivo proti gripi

Potem ko je Slovenija naročila rekordno število odmerkov cepiv proti gripi (270.000, leto prej okoli 181.000), je zdravstveni minister Tomaž Gantar napovedal, da bo cepljenje letos brezplačno za vse državljane. A s tem se je ustrelil v koleno, saj je bilo kmalu jasno, da cepiva ne bo dovolj za vse.



Oblast državljane še vedno poziva, naj se cepijo proti gripi, a cepiva ni zadosti. Jasno je, da bo cepivo zelo težko dobiti, saj ga ni na trgu. Povečano zanimanje za cepljenje je povsod v EU in Slovenija pri tem ni izjema. Kot so za Slovenske novice pojasnili pri ministrstvu za zdravje, je zaradi pandemije povpraševanje po cepivu proti gripi naraslo po vsem svetu, zato ga v mnogih državah primanjkuje.

Novih 20.000 odmerkov sredi meseca

Slovenija si bo po besedah Gantarja prizadevala pridobiti dodatne odmerke, a kaže, da jih več kot 20.000 ne bo mogla dobiti. Doslej so prejeli 250.000 odmerkov, predvidoma sredi novembra pa jih bodo še 20.000 (iz kvote 270.000). Te bodo po Gantarjevih besedah namenili rizičnim skupinam, pri katerih je nevarnost težjega poteka ali zapletov večja. To so kronični bolniki, starejši od 65 let, nosečnice, majhni otroci in osebe z izjemno povečano telesno maso.

Slovenija bo storila vse, da pridobi dodatne odmerke cepiv

Cepivo za gripo se sicer naroča za leto naprej. NIJZ je tako cepivo za obdobje 2020/21 naročil že maja 2019 (skoraj 100.000 odmerkov več kot v pretekli sezoni, a še vedno premalo za trenutne razmere). Gantar je napovedal, da bo storil vse, da bi Slovenija kljub velikemu povpraševanju na svetovnem trgu pridobila še dodatne odmerke.



Vsi, ki datum za cepljenje že imajo, se bodo po oceni NIJZ lahko cepili.