Znano, kdaj bo konec vročine, Arso zdaj napovedal občutno spremembo

Avgustovska vročina se počasi poslavlja, sreda še zadnji dan v tem mesecu, ko se bodo temperature ponovno približale 30 °C.
Fotografija: Avgustovska vročina se počasi poslavlja, sreda še zadnji dan v tem mesecu, ko se bodo temperature ponovno približale 30 °C. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo
Avgustovska vročina se počasi poslavlja, sreda še zadnji dan v tem mesecu, ko se bodo temperature ponovno približale 30 °C. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

M. U.
18.08.2025 ob 13:31
18.08.2025 ob 15:06
Avgustovska vročina se počasi poslavlja, so napovedali na Agenciji republike Slovenije za okolje (ARSO).  Že z včerajšnjim prehodom hladne fronte se je avgustovski vročinski val po Sloveniji večinoma zaključil. Izjema je Primorska, a tudi tam je najhujša vročina že minila. Kot kaže bo sreda še zadnji dan v tem mesecu, ko se bodo temperature ponovno približale 30 °C. 

Danes bo še večinoma jasno. Na severu bo predvsem popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne počasi oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 °C.

Torek bo najlepši dan v tem tednu

Ob jasnem jutru bodo najnižje temperature od 10 do 15, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 30 °C.

V sredo bo nad nami zapihal jugozahodni veter, ob katerem se bo od zahoda postopoma oblačilo. Predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bodo že dopoldne možne krajevne plohe.

Avgustovska vročina se počasi poslavlja, so napovedali na Agenciji republike Slovenije za okolje. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo
Avgustovska vročina se počasi poslavlja, so napovedali na Agenciji republike Slovenije za okolje. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Popoldanske temperature bodo marsikje blizu 30 °C. Verjetnost neviht se bo povečala popoldne in proti večeru, ko bodo predvsem v bližini morja možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra.

Četrtek deževen in nestanoviten dan, ki bo še dodatno osvežil ozračje

V četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso Slovenijo in predvidoma do petka dopoldne povečini ponehale. V celotnem obdobju bo na zahodu predvidoma padlo od 30 do 60 mm dežja, na severovzhodu pa le od 5 do 15 mm. Nekoliko hladneje bo, najvišje dnevne temperature bodo od četrtka naprej večinoma malo pod 25 °C.

