Znano, kdaj bi se lahko učenci vrnili v šole

Ministrica za izobraževanje, znanost in kulturoje napovedala, da se bo delo od prihodnjega tedna začasno izvajalo prilagojeno – učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo izobraževali v šoli, vsi učenci predmetne stopnje od 6. do 9. razreda pa na daljavo. Nato bodo enotedenske jesenske počitnice, ko bo vlada ponovno proučila učinkovitost ukrepa. Kustečeva miri, da je ukrep začasen.Za učence od 6. do 9. razreda, dijake srednjih šol in v glasbenih šolah. Pouk v višjih strokovnih šolah poteka na daljavo, izobraževanje odraslih se izvaja na daljavo. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu.Učenci razredne stopnje, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom.Delo v vrtcih poteka nespremenjeno.Vse popoldanske dejavnosti in obšolske dejavnosti učencev v šolskih prostorih se v istem obdobju ne izvajajo, v zaprtih šolskih športnih objektih se izvedejo le športna tekmovanja in treningi za registrirane športnike in športnice.Dijaški in študentski domovi ostajajo odprti: študente in dijake, ki se lahko vrnejo domov, ministrica prosi, da v skrbi za svoje zdravje in omogočanje nemotenega učnega procesa to tudi storijo.Osmi teden šolanja bo med 19. in 23. oktobrom potekal večinoma na daljavo, v naslednjem tednu bodo v osnovnih in srednjih šolah jesenske počitnice.Želimo si, da v prihodnjih dveh tednih s sprejetjem predpisanih ukrepov omejimo rast okužb, ki bi prehajale ali se prenašale v šolskem prostoru, to še posebej velja v primerih osnovnošolskih učiteljev, dijakov in študentov, kjer smo v zadnjem obdobju imeli največjo rast okuženih in zato rast karanten.Obvezna je nošnja mask za vse učence in dijake, če niso v matičnem oddelku, in za vse učitelje od 6. razreda osnovne šole dalje.Ob morebitnem izboljšanju epidemiološke slike po počitnicah bo vlada lahko sprejela odločitev glede nadaljevanja vzgojno-izobraževalnega procesa po modelu B.